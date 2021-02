Denoncimi: Policë pa maska anti Covid më rrëmbyen forcërisht për shkak të bindjeve politike, kërkoj mbrojtje!

Fatmir Sadiku nëpërmjet një publikimi në facebook denoncon atë që e konsideron rrëmbim nga policë pa maska për arsyen e vetme të bindjeve të tij politike.

Publikimi në facebook:

Dje rreth ores 20.30 minuta mbasi isha smur kisha ndaluar te miku im .ne lokal isha vetem un me drita fikur ne erresir pavarsisht se kishte kalur fasha e orarit .jasht leviznin makina e kembesor kjo duket nga vidjoja oficeri policis ben hasanbega me drejtohet pa mask dhe me thot e kam vetem me ti .i thom dakort por te lutem ver masken nuk pranoi dhe me mori focerisht e me coi ne komisarjat ne komisarjat gjendja ime shendetsore rendohet dhe andej me cojn ne spital ku mora dhe mjekimin arsieja e vetme esht se un jam i djatht dhe kete e din te gjith ju lutem te gjitha medjave strukturave te Pd te na brojn nga keta bandit e kriminel e trafikant qe kan pushtuar policin shqiptare.

VIDEO