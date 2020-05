Denoncimi i PD Sarandë/ Pashai dhe kryetari i emëruar i Bashkisë Sarandë vendosin kjoskë në lulishte

Dega e PD Sarandë, nëpërmjet një postimi në fb, kanë denoncuar vendosjen sipas tyre të një kjoske në Ksamil aty ku më herët ishte lulishte.

Denoncim

Pashai i ri i Jugut Alket Hyseni ne bashkpunim me Kryetarin e emeruar ne Bashkine e Sarandes Ardian Gurma te babzitur per prona iniciojne dhe lejojne shkeljen e ligjin.

Ne ato pak hapesira te gjelbera dhe vende pushimi ne Ksamil eshte lejuar ndertimi i nje kioske te paligjshme ku jane prishur stolat dhe gjelberimi dhe jane zvendesuar me nje kioske te paligshme.

Me cfare kriteresh eshte lejuar kjo ndertese vetem ata e dine….

Per cfare sherben kjo ndertese?

Kush eshte baza ligjore per kete ndertese?

Partia Demokratike Dega Sarande denoncon kete skandal ligjor dhe mjedisor te uzurpimit te pronave publike dhe i ben thirrje organeve kopetente per zbardhjen e ketij rasti dhe raste te tjera te gllaberimit te pronave, te gjithe kete model shemtie mjedisore dhe territoriale.

Jo me larg se dy dite me pare ofiqiare te pushtetit u arrestuan per lejim te ndertimeve pa leje, por ajo ishte vetem maja e aisbergut.

Po kjo!!!

Pas denoncimit të PD Sarandë, ku denoncohej vendosja e një kjoske në Ksamil, ku sipas PD po vendosej në një lulishte, ka ardhur edhe reagimi i pronarëve, të cilët kanë publikuar edhe Çertifikatën e pronësisë.