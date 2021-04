Damian Gjiknuri: PD kërkon të bllokojë punët e nisura siç bëri me mbikalimin e Zogut të Zi

Gjiknuri bashkëbisedim me profesionistët e rinj në Vlorë.

Gjiknuri: PD po paralajmëron bllokimin e kantiereve të Vlorës.

Gjiknuri: Duan ti bllokojnë njësoj siç bënë me mbikalimin e Zogut të Zi.

Gjiknuri: PD-së i vret sytë e bukura, nuk e duan transformimin e Vlorës

Gjiknuri: Trasformuam arsimin profesional

Tahiraj: Ndyshimi në arsimin profesional është mëritë e Partisë Socialiste

Arsimi profesional gjatë dy mandateve qeverisëse të Partisë Socialiste ka njohur një trasformim të rëndësishëm. Profesionet e reja, në përputhje më tregun e punës dhe kërkesat kryesisht të turizmit në kuadër të trasformimit të qytetit, ishin prioritet që orientuan shumë të rinj në fillimin e start up-eve apo integrimin në tregun e punës. Në një komunikim me profesionist të fushavë të ndryshme, drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri dhe skuadra e kandidatëvë të Partisë Socialiste u ndal te alternativa që ofrojnë. Gjiknuri kërkoi që me votë vlonjatët të ndalin regresin dhe kërcënimet e opozitës për bllokimin e projekteve që i japin frymemarrje të ardhmes turistike të Vlorës.

“Në fillim thanë s’ka bërë asgjë për Vlorën Edi Rama. Kur filluan të dalin gjithë këto projekte në pah sikurse ishte shëtitorja, Sheshi i Flamurit etj. thonë do ti çojnë në SPAK. Duan t’i pengojnë, i vret e mira. Do të thotë se nëse vijnë ata në pushtet do të bllokohen, siç bënë në 2006-tën me mbikalimin e Zogut të Zi. Do të çojnë Sheshin e Flamurit në SPAK, do çojnë sheshin e Skelës në SPAK me qëllim që progresi të pengohet. Ky është mentaliteti i Partisë Demokratike! Nuk mund ta hedhim poshtë mundësinë. U erdhi një shans vlonjatëve që të krijohet mundësia që jeta të jetë më e bukur këtu, por këta duan ti bllokojnë projektet. Ju vret syrin e bukura e ndryshimi dhe e dinë se qyetetarët e Vlorës e duan ndryshimin. Vlonjatët e dinë se me këtë qeveri dhe me Edi Ramën Vlora do të bëhët”, theksoi Gjiknuri.

Më tej, Gjiknuri u ndal konkretisht tek arsimi profesional, reformimi i këtij të fundit dhe politikat nxitëse të qeverisë të cilat kanë orientuar dhjetra të rinj drejt profesioneve për të cilat ka kërkesë në tregun e punës.

“Arsimi profesional është një nga çështjet kyçe që do të bëjë diferencën për të ardhmen. Shqipëria por krijon dhe do të krijojë vazhdimisht vende pune, por për njërëz që dijnë të punojnë dhe që kanë një zanat. Imagjinoni pas disa vitesh një marinë turistike në Vlorë, sa profesione të reja do të hapen. Do të kërkohen profesionist që punojnë në këtë industri, vende pune me shumicë për të gjithë ketë zonë. E ardhmja është në dorën tuaj, mjafton që të investoni sado pak, me marrjen e një profesioni, e një certificate. Ta duan atë punë dhe prespektiva e suksesi janë pa limit, varet pastaj vetëm nga aftësia e gjithësecilit. Oportuniteti do të krijohet”, vlerësoi Gjiknuri.

Mbi rëndësinë e arsimit profesional foli edhe kandidatja për deputete e Partisë Socialiste Laura Ferhati, teksa e cilësoi rrënjësor trasformimit e këtij arsimi gjatë 8 viteve qeverisëse.

“Me vitet kuptova se sa po ndryshonte arsimi profesional jo vetëm në Vlorë por në të gjithë Shqipërinë po promovohej dhe po zhvillohej më së miri. Vlora është një qytet turistik, të gjitha degët që janë te arsimi profesional janë shumë të mira, por unë do ta ndjeja si krenari dhe si motivim kryesisht degët e arsimit profesional në fushën e hoteleri –turizmit. Sot, jemi në një sistem arsimor të konsoliduar, sikurse është konsoliduar sistemi i lartë dhe duke parë bumin turistik që ne na pret, duke parë sezonin e turizmit sesa është zgjatur, të gjithë ata të rinj të cilët mund të kënë bërë ndonjë gabim në përzgjedhjen e fakultetit të parë do të ishtë me shumë vlerë që të afroheshin te arsimi profesional si shëmbull suksesi i Partisë Socialiste në këto 8 vite”, këmbënguli Ferhati.

Anduel Tahiraj, kandidati për deputet e Partisë Socialiste në zgjedhjet e 25 Prillit, u shpreh se 8 vite më parë arsimi profesional jo vetëm nuk njihej por edhe nuk vlerësohej, ndërsa sot, diploma e tij është e vlefshme jo vetëm në tregun vendas por edhe në ate europian.

“Krahas investimeve rrënjësore të qeverisë në këto 8 vite, arsimi profesional ka qënë mbështetje e madhe për të vazhduar me zhvillimin e sektorëve arsimor që ndikojnë në zhvillimin e Vlorës. Pra, të gjithë profesionistët e rinj, të gjithë ata që kualifikohen, do të ketë më shumë mundësi punësimi, do të ketë më shumë mundësi për të zhvilluar prrofesionin të cilin kualifikohen por do ti shërbejnë edhe më shumë qytetit”, u shpreh Tahiraj.

Gjatë takimit me profesionist rëndësi e vecantë ju kushtua ehe politikave të aplikuara deri ma tani në sistemin e formimit profesional dhe mandej referimin në tregun e punës përmes Zyrës Rajonale të Punësimit.