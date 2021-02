Covid-19 në Greqi, Atiki futet në lockdown. Mbyllen shkollat në Athinë

Duke marrë shkas nga shifrat në rritje të rasteve me koronavirus, Atika do të futet në lockdown.

Autoritetet kanë vendosur që lockdawn-i të nis nesër nga ora 06:00 deri në 28 shkurt.

Po ashtu, mbyllen sërish në Athinë dhe zonën e gjerë të Atikës shkollat fillore dhe të mesme, të gjitha kompanitë dhe dyqanet, përveç supermarketeve, njësitë ushqimore, farmacitë.

Ndërkohë, qarkullimi do lejohet vetëm për arsye madhore, me mesazh sms nga celulari për 6 lëvizje të caktuara, vizitë mjekësore, blerje ushqimesh, takime urgjente në sektorin publik, ndihmë urgjente ndaj njerëzve në nevojë, ceremoni mortore të familjarëve më të afërt dhe shëtitje me kafshët shtëpiake.

Komisioni i specialistëve është duke diskutuar dhe rastin e Selanikut.

Sipas të dhënave, shifrat e të infektuarve me covid-19 në Greqi do të shumëfishohen nga sot dhe ditët e ardhshme, ndërsa edhe numri i pacientëve në spital rritet me ritme shumë të larta.