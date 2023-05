Butrinti fiton dhe siguron Play Off për Kategorinë e Parë, Delvina mbijeton

Butrinti ka fituar 3-0 dhe ka siguar Play Off për Kategorinë e Parë.

Edhe Delvina, e cila i ka luajtur pothuajse të gjitha takimet jashtë fushe për shkak të dënimit, ka siguruar mbijetesën në Kategorinë e Dytë.

Ndërkohë, Pogradeci ka fituar 1-0 ndaj Luftëtarit. 4 skuadrat që do të luftojnë për një vend për në Kategorinë e Parë, janë Pogradeci, Labëria, Butrinti e Devolli të cilat do të luajnë në “Play Off” dhe fituesit i Grupit B, do të luajë me vendin e 10 të Kategorisë së Parë.

Nga kategoria kanë rënë Albpetroli dhe Memaliaj teksa Tepelena ka edhe një shans të fundit duke qenë se luan në “Play Out”.

REZULTATET

POGRADECI-AF LUFTËTARI 1-0

AF ELBASANI-TEPELENA 6-0

DEVOLLI-MEMALIAJ 3-1

BUTRINTI-ALBPETROL 3-0

MALIQI-LABËRIA 0-2

DELVINA-SHKUMBINI 0-0