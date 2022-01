Bashkia ultimatum tregëtarëve të rrobave të përdorura: Dilni se godinës i doli pronari

Tregu i rrobave të përdorura në Sarandë, po boshatiset. Tregëtarëve u është komunikuar nga bashkia se kanë edhe 5 ditë të tjera kohë, për të hequr mallin e tyre.

Në këtë godinë të vjetër, tregëtarët janë vendosur nga bashkia e Sarandës rreth 10 vite më parë , atëhere kur tregu i tyre u prish. Ndërsa sot godinës ku ushtrojnë aktivitetin i ka dal pronari i ligjshëm. Në kushte të vështira ekonomike ata thonë se nuk mund të përballojnë dot një dyqan me qira, apo blerjen e një tezge në tregu industrial.

Ata do të vazhdojnë ti parashtrojnë kërkesat e tyre kryetarit Adrian Gurma, nëse nuk marrin një zgjidhje thonë se do të shesin para bashkisë.

