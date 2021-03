Bashkia Finiq ndërton 2 qendra për strehimin e të moshuarve të vetmuar

.

Qendra Mbështetëse për Grupe të Pambrojtura nga Shoqëria dhe Individë të Rrezikuar në Bashkinë Finiq po merr formë. Pothuajse të gjitha punimet në ndërtesën që u zgjodh si qendrore në Finiq kanë përfunduar dhe programi do të vazhdojë me restaurimin e ndërtesave në Kulluricë dhe Theologo për të krijuar infrastrukturë për pritjen e këtyre grupeve dhe individëve. Investimi në Finiq bëhet me fonde nga Programi Italian IADSA në shumën 260,000,000 lekë të vjetra ku në ndërtesën e vjetër të shkollës fillore, po krijohen hapësira të përshtatshme për mikpritjen emergjente të njerëzve në nevojë, zonat e shtrimit dhe shërbimin e urgjencës, siç është edhe rrethimi i ambjentit.

Shërbimi Social i bashkisë Finiq ka përgatitur planin e funksionimit të Qendrës, i cili do të zbatohet menjëherë, duke e plotësuar atë me stafin e duhur dhe infrastrukturën e nevojshme për funksionimin normal të saj tani e tutje. Kjo është qendra e parë e këtij lloji që do të ndërtohet në këtë zonë dhe do të jetë një kënd i ngrohtë për ata që kanë nevojë për kujdesin dhe mbrojtjen e institucioneve shoqërore, veçanërisht në këto kohë të vështira kur vetmia, izolimi dhe shumë probleme sociale.