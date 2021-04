Anila Denaj në Delvinë: Mbështetje fermerëve për të rritur prodhimin vendas

.

Kandidate për Deputete me nr 4 në Qarkun e Vlorës për Partinë Socialiste, Anila Denaj, zhvilloi një takime me fermerë të Rusanit në Delvinë.

“Në Rusan, të Delvinës në familjen Myrto, ku blegtoria dhe ullinjtë janë burimi kryesor i të ardhurave.

Falë mbështetjes që kanë marrë nga qeveria, si fermerë të regjistuar dhe me bagëti të martikulluara, kjo familje si edhe të tjerat, e shohin zonën me potencial për zhvillimin e agroturizmit” shkruan Denaj në rrjetet e saj sociale.

Kandidatja me nr 4 për PS Anila Denaj, premtoi se në mandatin e 3 do të vijojmë të nxisim prodhimin vendas dhe të jemi përkrah fermerit.