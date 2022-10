Aktorja Maria Grazia Cucinotta vjen së shpejti në Shqipëri me ftesë të Sokol Gugës

Edicioni i 8 i spektaklit Krishtlindje ne Tirane vjene kete here me te tjere te ftuar, jo vetem ne prezantim por edhe me artiste te medhenj, te cilet producenti Sokol Guga i sjell cdo vit ne Shqiperi.

Producenti kete vit do te jete krah tre emrave te mirenjohur te televizionit si: avokatia Eni Cobani, prezantuesi Albert Dumani e kengetaria e prezantuesia Eneda Tarifa te cilet do te drejtojne naten e Krishtlindjeve ne 25 Dhjetor, drejteperdrejte nga televizioni kombetar Klan Plus e Klan Macedonia.

Te kontaktuar nga mediat, stafi thote se ende artistet nuk jane perzgjedhur por Kamela Islamaj, Emi Bogdo, Mentor Haziri jane emrat e pare qe jane bere publike ne faqen zyrtare te producentit.

E ftuar kete vit, eshte aktoria e madhe italiane Maria Grazia Cucinotta e cila vjen per here te pare ne Shqiperi dhe ne spektaklin “Krishtlindje ne Tirane”

Por nuk do te jete vetem aktoria e madhe e cila do te vij e ftuar speciale, do te jene dhe dy kengetar te cilet e kane konfirmuar puesemarrjen nga Italia dhe Spanja.

Kujtojme qe Sokol Guga ka sjell emrat e medhenj te artit nderkombetar ne Shqiperi, si fituesin e cmimit te pare ne Sanremo, kantautori Giuseppe Povia, kengetari rumun Mihai Traistariu, aktoria e famshme italiane Ornella Muti, kengetaria ukrahinase Ruslana, Grupi i famshem Rednex dhe Albano Carrisi.