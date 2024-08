Aksident mes një automjeti dhe një motori, 1 person përfundon në spital

Një aksident automobilistik me pasojë plagosjen lehtë të drejtueses së një motorri është regjistruar në Sarandë.

Ngjarja ka ndodhur mbasditen e kësaj të diele në lagjen nr.4, në afërsi të stadiumit të qytetit.

Automjeti tip “Suzuki” me targë AB 550 FG dhe me drejtues shtetasin me inicialet A.B, është përplasur me motorrin “Honda” me targë MC 324 me drejtuese shtetasen me inicialet E.H.

Drejtuesja e motorrit ka marrë plagë të lehta dhe po merr mjekim në spitalin e Sarandës ndërsa është jashtë rrezikut për jetëm.

Testi i alkoolit i drejtuesit të automjetit dhe asaj te motorrit doli 0.0mg/l.