Aksident mes 2 automjetesh në Qafën e Skërficës

Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm, ku rreth orës 07:30, në aksin rrugor Sarandë-Gjirokastër, në Skërficë, një automjet tip “Skoda” me drejtues shtetasin D. Rr., është përplasur me një automjet tip “Nisan” me drejtues shtetasin B. M.

Si pasojë e përplasjes ka mbetur i dëmtuar shtetasi D. Rr, i cili ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po kryen veprimet e mëtejshme në lidhje me sqarimin e rrethanave të aksidentit.