A mund të funksiononte në Sarandë ky sistem ushqyes ndaj qenve të rrugës?

Gjatë kohëve të fundit numri i qenve të rrugës është shtuar ndjeshëm dhe prej qytetarëve të Sarandës kanë rënë pre e sulmeve të qenve endacak, sidomos kohën e dimrit.

Megjithëse përpara disa vitesh ka patur projekte për vaksinimin sterilizimin dhe grumbullimin e qenve të rrugës në strehimore, ku edhe do ushqeheshin, kjo nuk ka ndodhur.

Nga ana tjetër, mbrojtësit e të drejtave të kafshëve janë pajtuar me këtë realitet, mjafton të mos preken kafshët. Në mjaft raste ata kanë heshtur edhe nga frika se nëse do të ngrinin zërin e tyre në mbrojtje të kafshëve, Bashkia mund t`u priste ndihmën ekonomike që mund ta marrin edhe të pa merituar.

Në asnjë rast mbrojtësit e të drejtave të kafshëve nuk kanë kërkuar apo nuk kanë hedhur idetë e tyre si mund t`u vihej në ndihmë kafshëve të rrugës, sic do të ishte ngritja pranë kazanëve të mbeturinave e disa koshave ku qytetarët të lënë mbeturinat e tyre ushqimore, me qëllim ushqyerjen e kafshëve të rrugës.