4 vjet me këmbë rreth botës, indiani mbërrin në Sarandë

Nitin Sonawane, indiani i cili ka udhëtuar deri tani në 42 shtete me këmbë, ka mbërritur ditën e sotme në Sarandë.

“Po udhëtoj në këmbë përreth botës për të festuar 150 vjetorin e Mahatma Gandhi. Arsyeja perse jam këtu ka të bëjë me shqiptarët, konkretisht me gruan e vecantë, Nene Tereza e cila shërbeu në Indi”

Marshimi i paqes siç e quan ai, nisi nga India

“Unë kam udhëtuar në 42 shtete. Sot jam në Sarandë dhe më pas do të udhetoj për në Tiranë, ku dëshiron të takohet edhe me Presidentin.

Ai ecën cdo ditë nga 6-9 ore duke përshkuar rreth 30 km ne dite.

Qëllimi i udhëtimit të tij është njohja me traditat ne vendet ku udhëton dhe përcjellja e mesazhit të Mahadma Ghandi, te shohim paqen tek njeri-tjetri.”

VIDEO