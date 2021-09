20-vjeçari transportohet i plagosur në spitalin e Sarandës

Sarande, mberrin i plagosur ne spital një 20-vjecar. I riu është punonjes parkimi ne nje kompleks turistik ne Sarande.

20-vjecari ka plage me thike ne anen e majte poshte brinjeve. Eshte qelluar me thike gjate nje grindjeje jashte vendit te punes, ne rrugen “Turizem – Kanali i Cukes”.

I plagosur, me mjetin e punes ka tentuar te shkoje ne spital por per shkak te plageve ka ndaluar pas ka pershkuar rreth 1 km dhe me pas eshte marre nga nje mjet i rastit qe e ka cuar ne spital. Policia ka nisur hetimet