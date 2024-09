Saranda Art International Gallery & Educational Studio

Kurset e Artit në Anglisht për Fëmijë dhe Studentë në Sarandë!

Mësoni Anglisht dhe Eksploroni Artin tuaj!

Për të gjithë të rinjtë e moshës 9-19 vjeç, ky kurs është mundësia e përsosur për të praktikuar gjuhën angleze dhe për të eksploruar pasionin tuaj për artin. Mësuesja Janet, me përvojë 7-vjeçare në Sarandë, do t’ju udhëheqë në këtë udhëtim kreativ, ku çdo orë është një aventurë e re në botën e artit.

Pse të zgjidhni Saranda Art International Gallery & Educational Studio?

Mësimi në Anglisht: Përmirësoni aftësitë tuaja gjuhësore ndërsa zhvilloni talentin tuaj artistik.

Teknika të Ndryshme: Do të eksploroni teknika të shumta arti që do t’ju ndihmojnë të zbuloni stilin tuaj unik.

Orari Fleksibël: Me 14 seanca në javë, mund të zgjidhni orën që ju përshtatet më mirë.

Orari i Seancave:

E hënë: 14:30 dhe 18:30

E martë: 14:30 dhe 18:30

E mërkurë: 10:30 dhe 18:30

E enjte: 14:30 dhe 18:30

E shtunë: 11:00, 15:00, apo 18:30

E diel: 11:00, 15:00, apo 18:30

Çfarë ofron kursi?

Një seancë 80-minutëshe çdo javë, ku do të mësoni teknika të ndryshme dhe do të eksploroni mënyra të reja për të shprehur veten përmes artit. I gjithë materiali i nevojshëm do të përfshihet, dhe do të ofrohet një shishe me ujë dhe fruta për të mbajtur energjinë gjatë seancës.

Dita e fundit e regjistrimit është 20 shtator, dhe kursi fillon më 26 shtator.

Regjistrimet pranohen:

Nga e Hëna deri të Shtunën: 10.30-13.00

Nga e Hëna deri të Enjten: 18.30-20.00

Për më shumë informacion ose për t’u regjistruar, mund të më kontaktoni në: [email protected]

Facebook: Saranda Art Janet Moonbrink

Instagram: @saranda_art

