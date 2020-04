Rama: Nesër pensionistët dalin për ajrim, por të hyjnë në 11:00 në shtëpi

Vendimet e reja që komunikoi kryeministri Edi Rama sot

Falen të gjithë gjobat e vendosura deri tani për këmbësorët e shoferët, kthehen patentat

Nga sot në 17:30 deri hënën në 05:00 të gjithë brenda (me përjashtim të pensionistëve)

Pensionistët do të lejohen të dalin vetëm nesër deri në orën 11:00

Nga java e ardhshme mos aplikoni më për leje (autorizim) në policinë e shtetit, por te e-Albania

Javën tjetër lejohet lëvizja me makinë për arsye shëndetësore, vetëm me autorizim (mbajeni me vete)

Nesër publikohet lista e bizneseve që do të lejohen javën tjetër lirisht, por me protokollin e sigurisë

Nga e hëna për të shkuar në punë me makinë merrni autorizim javor te e-Albania

Në makinë mund të merrni vetëm një koleg të punës (në sediljen e pasme diagonal)