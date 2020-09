Rama: Natën ta bëni ditë, mësimi në shkolla edhe me 3 turne

Duke iu drejtuar fillimisht si prindër dhe më pas si drejtues rajonal të zyrave Arsimore, kryeministri Edi Rama u ka dhënë porositë e fundit, para nisjes të vitit të ri shkollor 2020-2021. Kreu i qeverisë ka vënë theksin në zbatimin e protokollit, nga gërma e parë deri tek e fundit, siç ai i thotë, pasi në varësi të saj varet shëndeti i fëmijëve, por edhe i një popullate të tërë.

Në takimin online që ka zgjatur rreth 32 minuta, Rama ka riktheksuar se në klasa nuk do të lejohen të jenë më shumë se 20 nxënës, në shkolla do të ketë punonjës nga Instituti i Shëndetit publik, me të cilin do të ruhen kontakte të përditshme, teksa bëri dhe ndarjen se sa shkolla do të punojnë me 1,2 dhe 3 turne.

“Funksionimi i shkollës, do të jetë ndryshe nga vitet e tjera dhe do të funksionojnë deri në 3 turne. 1097 shkolla kanë 1 turn, 472 me 2 turne, 183 shkolla kanë tre nënturne.

Në klasa në mënyrë absolute duhen respektuar rezultat dhe nuk duhet të ketë më shumë se 20 nxënës. për ato me mësim të kombinuar klasat do zhvillohen një herë në ambient dhe një herë online dhe do të vlerësohen vetëm në shkollë. Shtohen detergjenët, maskat, termometrët do të ketë edhe një person të dedikuar nga sistemi i shëndetit publik pranë shkollës.

Personat e dedikuar nga Isntituti i Shëndetit Publik duhet të jenë kontakti juaj i përditshëm, jo për t’i pyetur formalisht, as për t’i shtuar presionin normal të kësaj pune, por për t’i inkurajuar dhe për t’iu gjendur pranë”, shprehet Rama.