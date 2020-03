Rama e mori në telefon, burri: Ankesën e bëri gruaja, jo unë!

Edi Rama: Si je, ke bërë një ankesë këtu?

Qytetari: E ka bërë gruaja se unë nuk flas me këta telefonat

Edi Rama: Ma kalo gruan

Qytetarja: Alo

Edi Rama: Si je zonjë

Qytetarja: Duam ndihma se jemi pa punë

Edi Rama: Çfarë është problemi?

Qytetarja: Çfarë ndihme keni të na jepni. Jemi vetëm as pension nuk marrim vëlla

Edi Rama: Nesër do të vijnë nga bashkia dhe do ta zgjidhin problemin

Qytetarja: Te shtëpia?

Edi Rama: Unë shpinë nuk e di, por do të vijnë ata të bashkisë. Fëmijë nuk keni?

Qytetarja: Ata janë jashtë shikojnë punën e tyre. Hallet e tyre o vëlla, pastaj edhe ata pa punë

Edi Rama: Burrin mos e lërë të dalë, mos e lësho

Qytetarja: Jo, jo, këtu brenda jemi mbyllur, nuk e lëshoj, nuk del i shkreti