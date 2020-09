Pusit të Vrionit s’i del fundi, hapet tenderi i ri

Ujësjellës Kanalizime Sha Sarandëka njoftuar hapjen e një tenderi të ri për një hapjen e një pusi në Vrion, nga ku do të furnizohet qyteti i Sarandës me ujë të pijshëm.

Mbetet e paqartë nëse ky tender është përsëritje tenderit të mëparshëm, i cili ishte parashikuar të hapej në muajin mars, por që është anulluar 3 herë, apo kemi të bëjmë me hapjen e ndonjë pusi të ri me të njëjtën vlerë parash.

Njoftimi i tenderit të parë:

Fondi për këtë tender është në vlerën e 11.880.279 (njembedhjetemilion teteqind tetedhjetemije e dyqind e shtatedhjete e

nente) leke pa tvsh ose rreth 140 milionë lekë të vjetra me tvsh.

Nga ana u Ujësjellësit kërkohet që këto punime të përfundojnë në afatin kohor prej 45 dite.

Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 19.03.2020, ora 10.00, kohë kur do të bëhet edhe hapja e ofertave.

Njoftimi i tenderit të ri:

UJËSJELLËS KANALIZIME SHA SARANDË

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Ujesjelles-Kanalizime sha Sarande

Adresa Qafe Gjashte, Sarande

Tel/Fax 085 22 62 64

E-mail [email protected]

Faqja e Internetit www.app.gov.al

Personi Pergjegjes [email protected] 0676049692

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Kerkese per propozim

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : “NDERTIM STACION I RI PUS-ÇPIMI NE VRION

DHE LIDHJA ME RRJETIN KRYESOR TRANSMETUES”

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-70482-09-02-2020

5. Fondi limit : 11.880.279 (njembedhjetemilion teteqind tetedhjetemije e dyqind e shtatedhjete e

nente) leke pa tvsh

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 45 dite

7- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 16.09.2020, ora 10.oo

8- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje: 16.09.2020, ora 10.oo