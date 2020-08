Dokumentacioni i vetëm që disponon Bashkia Delvinë për kontratën me Hidrocentralin në Sasaj për shfrytëzimin e ujërave të burimit të lumit Kalasë janë ca cope letre, të cilat çuditërisht nuk mbajnë as datë dhe as firma.

Saranda Web ka siguruar në mënyrë ekskluzive këto copa letra, të cilat Bashkia Delvinë pretendon se është kontrata me koncensionarin e Hidrocentralit për shfrytëzimin e ujit, ndërkohë shtrati i Lumit Kalasë këto ditë vere është tharë plotësisht.