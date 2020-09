I moshuari tregon tmerrin: Më zunë nga gryka dhe më lidhën pas krevatit

92-vjecari Dhimitër Papa jeton i vetëm në banesë, pasi bashkëshortja është ndarë nga jeta, ndërsa fëmijët i ka në emigracion. Mbrëmjen e 29 gushtit tre persona sulmuan banesën e tij, duke i marrë me dhunë 20 mijë lekë. Kjo është hera e dytë që i vjedhin shtëpinë.

Siç tregon ai për Report Tv, dy persona pasi e kanë zënë nga gryka e ka lidhur pas krevatit.

“Nën krevat, nën dyshek, e hoqen”- tregon 92 vjeçari

92-vjeçari thotë se grabitësit kanë rrëzuar orenditë, kanë përmbysur shtëpinë dhe e kanë kërcënuar me jetë në se nuk u jepte gjithë paratë.

” Njëri me kap nga griket (gryket), tjetri me goditi, me morën zvarrë na çuan në krevat, një të lidhur nga këmbet, mi lidhen edhe duart” – tha i moshuari

Armën e gjahut të cilën e mbante me leje, ia morën grabitësit. kërkon nga policia që t’ia rikthejnë, tashmë që autorët e dyshuar janë arrestuar.

“Bjeri (mi jep) ku i keni paratë, jo morë nuk kam, po ke, një të “shpartalluar” të gjitha dhomat dhe grilat i kanë hapur. Edhe ilaçet i kanë derdhur dhe po ti shikoni janë akoma të derdhura. Kërkoi nga policia të më sjellin armën këtu se unë nuk vete dot”. u shpreh me tej i moshuari.

Fshati Malçan dhe gjithë Bashkia e Finiqit ka rënë disa here pre e vjedhjeve të banesave. Sipas burimeve zyrtare janë rreth 100 vjedhje në harkun kohor të një viti.

VIDEO