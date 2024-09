Fermerët me mbi 1 hektar me perime apo fruta do marrin 50% grant për rrjetat antibreshër

Fermerët që do mbjellin mbi 1 hektar me perime apo fruta do marrin 50% grant për rrjetat antibreshër.

Ministria e Bujqësisë ka prezantuar skemën e re të investimeve në bujqësi, që ka hyrë në fuqi dhe parashikon dhënien e 5 milionë eurove në formë granti për fermerët në të gjithë vendin. Ky vendim pritet të nxisë zhvillimin e sektorit bujqësor, duke ofruar një mbështetje të rëndësishme për të gjithë ata që synojnë të rrisin dhe modernizojnë prodhimin e tyre.

Kush përfiton nga skema e re? Sipas skemës së miratuar, fermerët që do të mbjellin mbi 1 hektar me perime apo fruta do të përfitojnë 50% grant për instalimin e rrjetave antibreshër, duke siguruar mbrojtje më të mirë të prodhimeve. Kjo mbështetje do të jetë e vlefshme për sipërfaqe të mbjella deri në 5 hektarë dhe jo më shumë se 1.5 milionë lekë për hektar.

Subvencione për serat diellore Një tjetër masë e rëndësishme në këtë skemë është mbështetja e fermerëve që investojnë në ndërtimin e serave diellore. Të gjithë ata që do të investojnë në sera me sipërfaqe nga 200 metër deri në 2 hektarë, duke përfshirë edhe sistemin e ujitjes, do të përfitojnë 50% grant nga buxheti i shtetit. Ky grant do të shkojë deri në 15 milionë lekë për prodhimin e perimeve, 8 milionë lekë për hektar për prodhimin e rrushit dhe deri 4 milionë lekë për prodhimin e luleshtrydheve.

Mbështetje për sektorin e blegtorisë Gjysma e investimit për ndërtimin e stallave të reja apo zgjerimin e tyre do të mbulohet nga shteti, me një kufi prej 15 milionë lekësh për çdo subjekt. Kjo mbështetje është e vlefshme për fermerët që mbajnë më shumë se 10 lopë, 10 dosa, 100 krerë të imta, apo për ato ferma që kanë mbi 10 mijë shpendë. Përmes kësaj skeme, pritet të rritet ndjeshëm kapaciteti i prodhimit në sektorin e blegtorisë.

Grant për modernizimin e fermave bujqësore Për blerjen e traktorëve, makinerive dhe pajisjeve të ndryshme për mekanizimin dhe modernizimin e fermave bujqësore dhe blegtorale, shteti do të japë një grant prej jo më shumë se 5 milionë lekë. Kjo mbështetje do të lehtësojë barrën financiare të fermerëve dhe do të ndihmojë në përmirësimin e proceseve të punës.

Sektori i peshkimit përfiton deri në 20 milionë lekë Fermerët dhe kompanitë e përfshira në sektorin e peshkimit do të kenë mundësinë të përfitojnë grante deri në 20 milionë lekë. Kjo masë është menduar për të rritur kapacitetet e peshkimit dhe për të përmirësuar infrastrukturën në këtë sektor të rëndësishëm të ekonomisë.

Aplikimet dhe periudha e financimit Aplikimet për këtë skemë do të nisin më 1 tetor dhe do të mbyllen në nëntor. Një element i rëndësishëm i kësaj skeme është fakti se 30% e vlerës së financimit do të jepet që këtë vit për përfituesit e parë, duke mundësuar që fermerët të fillojnë investimet menjëherë.

Qëllimi i skemës: rritja e prodhimit vendas deri në 20% Sipas Ministrisë së Bujqësisë, skema e re synon rritjen e prodhimit vendas në bujqësi, blegtori dhe peshkim deri në 20%. Kjo nismë është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të mbështetur sektorin bujqësor dhe për të rritur konkurrencën e prodhimeve shqiptare në tregjet vendase dhe ndërkombëtare.

