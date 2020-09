Doli nga shtypi Antologjia e Takimit Poetik Ndërkombëtar “Trirema e Poezisë Joniane”

Saranda, Albania. Edicioni XIV, 2020

Ndër poetët e huaj marrin pjese edhe poeti amerikan Frederik Turner, i kandiduar për çmimin Nobël, poetesha siriane Maram Al Masri, poeti i njohur rumun Eugen Uricaru etj.

Me pjesëmarrës poetët:

1- Agim Mato Albania

2 – Ahmet Emin Atasoy, Turkey

3 – Anila Kruti, Albania

4 – Antonis Dh Skiathas, Greece

5- Agron Shele, Albania (Belgium)

6 – Arjola Zadrima, Albania

7 – Adem Avdullahu, North Macedonia

8 – Anton Goiçaj, Montenegro

9 – Agim Barjami, Albania

10 – Alush Avduli, Albania

11 – Bardhyl Maliqi, Albania

12 – Daniela Trajkovska, N. Macedonia

13 – Dhimitris Kanellopullos, Greece

14 – Dritan Mesuli, Albania (Grecce)

15 – Donika Dabishevci, Republic of Kosovo

16 – Dashamir Malo, Albania

17 – Eugen Uricaru, Rumani

18 – Frederik Turner, SHBA

19 – Gjekë Marinaj, Albania (SHBA)

20 – Irena Gjoni, Albania

21 – Irma Kurti, Albania (Italia)

22 – Kaltrinë Uka, Republic of Kosovo

23 – Kosta Nusha, Albania (Greece)

24 – Lalka Pavlova, Bulgaria

25 – Mai Van Phan, Vietnam

26 – Mara Venuto, Italia

27 – Maram Al Masri, Siri (Francë)

28 – Merita Paparisto Albania (Canada)

29 – Marta Markoska, North Macedonia

30 – Mexhid Mehmeti, Republic of Kosovo

31 – Natasha X helili, Albania

32 – Nurie Emrullai, North Macedonia

33 – Sadik Bejko, Albania

34 – Shaip Emërllahu, North Macedonia

35 – Teresa P. Conti, Argentina

36 – Vangjel Zafirati, Albania

37 – Vasile Igna, Romania

38 – Xhelal Tosku, Albania

39 – Zade Kuqi, Republic of Kosovo

40 – Zef Skiro Maxho, Itali

41 – Zhulieta Kalemi, Albania

Antologjia hapet me shkrimin E bukura e mund të keqen, shkruar nga Pajtim Çaushi, Kryetar i Klubit të Krijuesve Jonianë.

Botim i Shtëpise Botuese “Milosao”, me pronar dhe botues, poetin Agim Mato.

Kontribuan për botimin e antologjisë poetët e Klubit të Krijuesve Jonianë.