Dështon mbledhja, këshilltarët e majtë me pushime jashtë vendit

Ka dështuar mbledhja e Këshillit Bashkiak Sarandë e paralajmëruar për ditën e sotme në orën 12:00

Pavarësisht pritjes së gjatë me shpresë se do të mundësohej prezenca e 16 këshilltarëve për fillimin e mbledhjes, kjo nuk realizuar as në orën 13:00

Ajo që ra në sy ishte mungesa e këshilltarëve të grupit të Partisë Socialiste, ku nga 12 këshilltarë, ditën e sotme ishin paraqitur në mbledhjeve vetëm 5 këshilltarë, pasi shumica prej tyre ndodhen me pushime jashtë vendit.

Dështimi i mbledhjes së Këshillit Bashkiak do të sjelli pasojë edhe vonesa në shpërndarjen e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë.

