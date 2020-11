Butrinti fiton përsëri dhe kryeson në kampionatin e Kategorisë së Dytë

Butrinti ka fituar edhe takimin e katërt të grupit B në Kategorinë e Dytë.

Ndeshja e sotme e luatur në Sarandë ka përfunduar me rezultatin 4-2.

Pjesa e parë nisë me golin e përmetarëve që në minutën e dytë, por Butrinti ka arritur të përmbysi rezultatin me gola të S.Xhuvani (31″) dhe S.Kordha (40″), duke e mbyllur pjesën e parë në 2-1

Pjesë e Dytë Butrinti ka shënuar edhe 2 gola të tjerë me anë të Xh.Mirani (67″) dhe A.Kolonja (90″)

Përmeti ka arritur të shënojë edhe 1 gol në minutën e fundit të takimit, i cili përfundoi në shifrat 4-2 për ekipin e Butrintit.

Kjo është fitorja e katërt në 4 takime të luajtura deri tani, duke e ngjitur Butrintin në krye të klasifikimit me 12 pikë, i ndjekur nga Devolli me 10 pikë