Butrinti fiton ndaj Memaliaj 5:0, jepen 3 kartona të kuq

Butrinti ka shënuar një tjetër fitore të thellë, kësaj radhe ndaj Memaliaj.

Ekipi i Butrintit e ka gjetur rrugën e golit që në minutën e parë me anë të Fabio Dhrami. Goli i shpejtë i Butrintit ka nervozuar lojtarët e Memaliajt, duke bërë që këtë nervozizëm ta shfaqin në fushën e lojës, cka ka sjellë edhe ndërshkimin me 2 kartona të kuq në minutat e 10 dhe 14.

Loja për Butrintin bëhet e më lehtë, duke shënuar pjesën e parë edhe 2 gola të tjerë me anë të Ervis Kasaj (38″) dhe Mautaj (41″)

Pjesën e dytë gjyqtari ka nxjerrë një tjetër karton të kuq për lojtarët e Memaliaj, duke e bërë më të lehtë për Butrintin për të shënuar edhe 2 gola të tjerë me anë të Sandri Dalanaj në 71″ dhe Aldo Bazaj në min 81″.

Takimi ëstë mbyllur me rezultatin 5-0 dhe me këtë fitore Butrinti ngjitet në vendin e katërt me 22 pikë.