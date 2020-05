View this post on Instagram

#Repost @shqiperialive_tch Ironia therëse e Tares për mosnjohjen e monumenteve historike: Më mirë që shqiptarët nuk kanë dijeni, pasi përndryshe do t’i prishnin. Në Sarandë kanë shkatërruar shumë monumente të rëndësishme, kush prej kryebashkiakëve mbajti përgjegjësi?! Kush u dënua?! @tareauron @erjonarusi @florigjini @topchannelalbania #ShqipëriaLIVE