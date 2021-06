Zbardhet dëshmia e pilotit grek: Mendova ta zhdukja kufomën

Mediat greke kanë zbardhur dëshmi tjetër të pilotit grek Babis Anagnostoupulos pasi pranoi vrasjen e gruas së tij, Caroline Crouch.

Ai thotë se 20-vjeçarja ishte një nënë e rrezikshme, madje e ka goditur foshnjen 11-muajshe, vajzën e tyre Lydia.

‘’Ajo e kapi foshnjën dhe e hodhi në krevat fëmijësh … Nëse unë do të isha zhdukur, çfarë do t’i bënte asaj? A do ta vriste atë?’’- tha 32-vjeçari.

Po ashtu Anagnostopoulos tregon edhe sherrin që bëri me gruan në natën mes 10 dhe 11 majit.

‘’Ajo filloi të më bërtiste sepse i solla asaj të voglën dhe nuk e lashë të flinte. Ndërkohë e vogla ishte zgjuar. Pastaj Caroline në nervat e saj, kapi foshnjën me të dy duart dhe e hodhi fort në djep, duke thënë diçka: “Të thashë që nuk e dua këtu”. Lidia qau natyrshëm . Unë vrapova për të parë nëse fëmija ishte mirë. Unë pashë që për fat të mirë nuk ishte goditur, por ai ishte shumë i frikësuar dhe po qante. Unë e përqafova dhe i thashë Caroline: “A jeni mirë? A po e godisni të voglin? ” Dhe ajo m’u përgjigj diçka në stil: “Unë do të bëj gjithçka që më pëlqen, do të bëj çfarë të dua” “.- rrëfen 32-vjeçari.

‘’Mora Lidian dhe zbrita përsëri në dhomën e ndenjes. Kam harruar të them se para se të ndodhte kjo me të voglën, pak më parë, Caroline më kishte dërguar një mesazh dhe më kishte thënë nesër të mos e lë të voglën atje. Ajo po më tregonte këtë sepse e dinte që të nesërmen kisha një fluturim të hershëm për në Porto Heli.’’- shton ai.

Më pas ai rrëfen se vajza e tyre po flinte, ndërsa shkoi tek dhoma e gjumit për ti thënë gruas se nuk ishte mirë ajo që kishte bërë. Babis thotë se e pa Carolinen në gjumë, dhe u shtri me të dhe e përqafoi.

“I thashë, a duhet ta marr të voglin dhe të ngjitem lart?” dhe ajo m’u përgjigj: “jo, mos e sjell të voglin, nuk të dua. Ajo filloi të tundte trupin e saj për të lënë krahët e mia. Unë i thashë asaj që e vogla duhet të ngjitet lart dhe të flejë. Caroline vazhdoi të dridhej, unë e mbajta gjithnjë e më fort sepse doja ta bëja të më dëgjonte. Po dridhej. Fytyra e saj. Ishte mbi jastëk. Vazhdova ta mbaja fort në krahë derisa kuptova që Caroline kishte ndaluar së tunduri. I humba. U përpoqa ta zgjoja. Më kot. Çfarë do të ndodhte me fëmijën tim?Mendova ta zhdukja kufomën e saj. Për ta bërë atë të besueshme unë duhej të vrisja qenin.

Askush nuk do të mendonte se unë mund ta lëndoja qenin. Unë dua që të gjithë të kuptojnë se atë që bëra më pas e bëra që Lydia dhe babai i saj të mos humbnin”. përfundoi Anagnostopoulos.