U gjet me fyt të prerë, dërgohet drejt Tiranës në gjendje të rëndë

Personi i cili u gjet me një plagë në fyt ditën e sotme në rrugë në Himarë është dërguar me urgjencë në Tiranë.

Mësohet se ai ka dëmtim në laring dhe në ezofag dhe është në gjendje kritike për jetën.

Policia më herët, me anë të një komunikate shprehej se: “Sot në Qëndrën Shëndetësore Himarë, rreth orës 13:00, është paraqitur për ndihmë mjeksore një shtetas i paidentifikuar, i cili dyshohet se është dëmtuar me një mjet të mprehtë(thikë), si pasojë e një konflikti të çastit.

Ky shtetas është transportuar në Spitalin Rajonal Vlorë për ndihmë mjeksore më të specializuar.

Në vendngjarje ndodhet shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, po punon për zbardhjen identifikim dhe kapjen e autorit si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, thuhej në komunikatën e Policisë.