Tenderi 800 milionë i Ujësjellësit Delvinë: 3 kompani me oferta mbi 99%

Ujësjellësi Delvinë ka përmbyllur procedurat e tenderit për Rikonstruksioni i rrjetit të jashtëm dhe rrjetit të brendshem të ujësjellësit ne fshatin Vanë me fond limit 800 milionë lekë të vjetra.

Në këtë tender kanë marrë pjesë 3 kompani, cuditërisht me oferta mbi 99%

1.“COGREN” shpk me ofertë 773 milionë lekë

2.“EREDA” shpk me ofertë 777 milonë lekë

3.“KARL GEGA KONSTRUKSION” me ofertë 775 milionë lekë.