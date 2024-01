Taverna Brothers zhvendoset nga Ksamili në Sarandë dhe kërkon të punësojë staf

Restorant Brothers fish and meat tavern me eksperincë disavjecare në Ksamil, tashmë është zhvendosur në Sarandë dhe së shpejti zgjeron dhe hap aktivitetin me kohë të plotë vjetore.

Kërkohet staf për punësim vjetor:

–Motorrist (mosha mbi 18 vjec për shërbim delivery)

–Kamarier restoranti (përparësi kanë ata me eksperiencë dhe folës të gjuhës angleze bazike)

Kriteret e kandidatëve: Të jenë etikë dhe të rregullt në punë. Të jenë te sjellshëm dhe të komunikueshëm me stafin dhe klientët.

Pagesa shumë të kënaqshme.

Ju mirëpresim 😊

Kontakt: 0692173416