Policia rrugore Sarande ka bllokuar sot 5 automjete dhe ka pezulluar 5 leje drejtimi.

Sipas Policisë, drejtuesit e ketyre mjeteve kane qarkulluar me mjet pa autorizim ne kundershtim me Aktin normetive nr 3 te dates 15/03/2020 per masat e marra nga qeveria shqiptere per mbrojtjen nga pandemia e COVID19