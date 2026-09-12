Rrebelët Huthi godasin Arabinë Saudite, rritet menjëherë nafta edhe në Sarandë
Rrebelët Huthi godasin Arabinë Saudite, rritet menjëherë nafta edhe në Sarandë
Mjaftoi goditja e Huthëve ndaj Arabisë Saudite dhe rritja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare që pikat e karburanteve në Sarandë të ndryshonin menjëherë tabelat e çmimeve.
Nafta ka arritur në 229 lekë për litër, ndërsa për kategori të tjera çmimi shkon deri në 235–239 lekë për litër.
Ajo që bie në sy është shpejtësia me të cilën operatorët reagojnë sa herë që çmimet ndërkombëtare rriten. Tregu i karburanteve në Shqipëri, i etiketuar shpesh si një “kartel” për mënyrën pothuajse të njëtrajtshme të lëvizjes së çmimeve, reagoi edhe këtë herë menjëherë.
Dhe këtu lind pyetja: si mund të shtrenjtohet menjëherë karburanti që ndodhet prej ditësh në depozita dhe është blerë me çmimin e mëparshëm?
Kur nafta shtrenjtohet në bursë, tabelat në Shqipëri ndryshojnë me shpejtësi. Por kur çmimet ndërkombëtare bien, konsumatorët nuk e shohin gjithmonë të njëjtin reflektim të menjëhershëm në pompë.
Në Sarandë, ku karburanti ndikon drejtpërdrejt te transporti, furnizimi dhe bizneset, çdo rritje prek një zinxhir të tërë të ekonomisë.
Tensionet janë mijëra kilometra larg, por rritja e çmimit mbërriti menjëherë edhe në pompat e Sarandës. Saranda Web
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