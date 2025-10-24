Roal Food kërkon të punësojë Financier/e në Sarandë
ROAL FOOD (20+ vite eksperiencë në import/shpërndarje produktesh ushqimore) kërkon:
FINANCIER/E në Sarandë
Detyrat kryesore:
- Regjistrim & përpunim të dhënash financiare
- Menaxhim arkë/bankë & fatura
- Raportime financiare periodike
Kërkohet:
- Diplomë Financë/Ekonomi/Kontabilitet
- Eksperienca përbën avantazh
- Saktësi, organizim, aftësi analitike
📧 Apliko me CV: [email protected]
📞 +355 67 409 9009
