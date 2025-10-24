logo
0
Rezervime Suvenire

Roal Food kërkon të punësojë Financier/e në Sarandë

24/10/2519:49

Shperndaje:

ROAL FOOD (20+ vite eksperiencë në import/shpërndarje produktesh ushqimore) kërkon:

 

FINANCIER/E në Sarandë

 

Detyrat kryesore:

  • Regjistrim & përpunim të dhënash financiare
  • Menaxhim arkë/bankë & fatura
  • Raportime financiare periodike

 

Kërkohet:

  • Diplomë Financë/Ekonomi/Kontabilitet
  • Eksperienca përbën avantazh
  • Saktësi, organizim, aftësi analitike

 

📧 Apliko me CV: [email protected]
📞 +355 67 409 9009

 

Kompania ROAL FOOD kërkon Shofer për shpërndarje produktesh në zonën e Sarandës

 

 

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Manjola Nikollo: Konfliktet e krijuara nga deputetja Ina Zhupa më mbyllën derën e PD Sarandë &#8211; VIDEO

Manjola Nikollo: Konfliktet e krijuara nga deputetja Ina Zhupa më mbyllën derën e PD Sarandë – VIDEO
Roal Food kërkon të punësojë Financier/e në Sarandë

Roal Food kërkon të punësojë Financier/e në Sarandë
Igumenicë: Varka shqiptare gjysmë e fundosur zbulohet e mbushur me drogë

Igumenicë: Varka shqiptare gjysmë e fundosur zbulohet e mbushur me drogë
Gjysmë shekulli dritë dhe dije: Shkolla “Shefqet Sulejmani” në Gjashtë feston 50-vjetorin

Gjysmë shekulli dritë dhe dije: Shkolla “Shefqet Sulejmani” në Gjashtë feston 50-vjetorin
Njoftim pune për Kuzhinier/e për Prodhime Deti dhe Gatime Tradicionale

Njoftim pune për Kuzhinier/e për Prodhime Deti dhe Gatime Tradicionale
Doli në qarkullim Antologjia Poetike &#8220;Takohemi në Jug&#8221;, Edicioni III

Doli në qarkullim Antologjia Poetike “Takohemi në Jug”, Edicioni III

Suvenire

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

Luani i Butrintit gdhendur në gur, punim nga Agur Kapo

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 21

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 1

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 5

 Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

Anija Liburna, punim në dru nga Agur Kapo

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.