Restorant Primavera kërkon Picier, Ndihmës Picier, Sallatiere, Kamarier/e. Ofrohet akomodim

23/02/2618:03

Restorant Primavera në Sarandë kërkonpunësojë:

🔹 Picier
🔹 Ndihmës picier
🔹 Sallatiere
🔹 Kamarier/e

 

Ofrohet akomodim për stafin.

 

Kontakt: 069 769 4667

 

 

 

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

