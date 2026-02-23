Restorant Primavera kërkon Picier, Ndihmës Picier, Sallatiere, Kamarier/e. Ofrohet akomodim
Restorant Primavera në Sarandë kërkon të punësojë:
🔹 Picier
🔹 Ndihmës picier
🔹 Sallatiere
🔹 Kamarier/e
Ofrohet akomodim për stafin.
Kontakt: 069 769 4667
