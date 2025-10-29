Restorant Primavera kërkon Picajol për punësim vjetor. Ofrohet akomodim
Restorant Primavera në Sarandë kërkon Picajol për punësim vjetor
– Të ketë eksperiencë pune.
– Ofrohet akomodim për stafin.
Për info & aplikime Kontaktoni 069 769 4667
