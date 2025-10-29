logo
Restorant Primavera kërkon Picajol për punësim vjetor. Ofrohet akomodim

29/10/2510:03

Restorant Primavera në Sarandë kërkon Picajol për punësim vjetor

 – Të ketë eksperiencë pune. 

 – Ofrohet akomodim për stafin. 

 

Për info & aplikime Kontaktoni  069 769 4667

 

 

ℹ️ Ky është një njoftim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Restorant Primavera kërkon Picajol për punësim vjetor. Ofrohet akomodim

