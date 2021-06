Rama: 50% të punës në tunelin e rrugës Kardhiq – Delvinë e realizuam

Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamje nga punimet në tunelin e Skërficës në rrugën Kardhiq-Delvinë.

Ky tunel shkruan Rama është me gjatësi 1,3 km, i shoqëruar edhe me tunelin e emergjencës me gjatësi 670m, duke përmbushur të gjitha kushtet e sigurisë.

Ndërkaq kryeministri thekson se puna po ecën me ritme të shpejta dhe realizimi fizik ka arritur në 50%.

“Ky është Tuneli i Skërficës përgjatë rrugës Kardhiq-Delvinë. Me një gjatësi 1,3 km, i shoqëruar edhe me tunelin e emergjencës me gjatësi 670m, duke përmbushur të gjitha kushtet e sigurisë, në këtë vepër puna po ecën me ritme të shpejta dhe realizimi fizik ka arritur në 50%. Përfundimi i kësaj vepre infrastrukturore shkurton me 3 orë rrugën nga Tirana në Sarandë”, thotë Rama.

Kryeministri nënvizon se përfundimi i kësaj vepre shkurton me 3 orë rrugën nga Tirana në Sarandë.