Rado Canada Visa vijnë në Gjirokastër për të prezantuar programet e emigrimit në Kanada

Rado Canada Visa dhe Dr. Klodian Rado vijnë në Gjirokastër për të prezantuar programet e emigrimit në Kanada. 🇨🇦

Nëse ëndërroni të emigroni në Kanada, ky është rasti juaj për të mësuar më shumë rreth kësaj mundësie duke marrë pjesë në event. 😀



Rezervoni tani duke kontaktuar në faqet zyrtare të Rado Canada Visa, në email [email protected] vendin tuaj.

Për të gjithë ata që do të regjistrohen paraprakisht dhe do të marrin pjesë në këtë event, do të ofrohet një paketë zbritje speciale, kur të nënshkruani një kontratë shërbimi me kompaninë Rado Canada Visa. 🤝



Rado Canada Visa ju mirëpret, me datë 10 Qershor, në orën 19:00, pranë Kalimera, Vanister, Gjirokaster. HYRJA ËSHTË FALAS.