Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Menaxher Shitjesh
Kompania Progonati shpk kërkon të punësojë:
– Agjent Shitjesh
– Menaxher Shitjesh
✅ Kërkohen kandidatë me eksperiencë pune në pozicionet përkatëse.
Për informacione dhe aplikime, kontaktoni: 069 424 7033
