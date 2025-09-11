logo
Progonati shpk kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Menaxher Shitjesh

11/09/25

Kompania Progonati shpk kërkon të punësojë:

– Agjent Shitjesh
– Menaxher Shitjesh

 

✅ Kërkohen kandidatë me eksperiencë pune në pozicionet përkatëse.

Për informacione dhe aplikime, kontaktoni: 069 424 7033

 

