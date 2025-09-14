Progonati shpk kërkon punonjëse për prerjen e faturave
Progonati shpk kërkon të punësojë një punonjëse për prerjen e faturave.
-
2 ditë pushim në javë
-
Punesim afatgjatë
-
Pranohet edhe pa eksperiencë
-
Kërkohet seriozitet
Për aplikime kontaktoni në 0694247033
Ky është një publikim informues në Saranda Web. Përgjegjës për përbajtjen është punëdhënësi.
