logo
0
Rezervime Suvenire

Progonati shpk kërkon punonjëse për prerjen e faturave

14/09/2510:38

Shperndaje:

Progonati shpk kërkon të punësojë një punonjëse për prerjen e faturave.

  • 2 ditë pushim në javë

  • Punesim afatgjatë

  • Pranohet edhe pa eksperiencë

  • Kërkohet seriozitet

Për aplikime kontaktoni në 0694247033

ℹ️ Ky është një publikim informues në Saranda Web. Përgjegjës për përbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Progonati shpk kërkon punonjëse për prerjen e faturave

Progonati shpk kërkon punonjëse për prerjen e faturave
Print Stop Sarandë kërkon Punonjëse Zyre

Print Stop Sarandë kërkon Punonjëse Zyre
Ndahet nga jeta drejtori i Ujësjellësit në Delvinë, Vasil Marga

Ndahet nga jeta drejtori i Ujësjellësit në Delvinë, Vasil Marga
Supermarket Arta Ksamil kërkon Kasiere &#038; Sistemuese Raftesh. Ofrohet akomodim

Supermarket Arta Ksamil kërkon Kasiere & Sistemuese Raftesh. Ofrohet akomodim
Letra e babait që humbi dy vajzat në aksidentin tragjik: Luftuan të shpëtojnë vëllanë e sëmurë

Letra e babait që humbi dy vajzat në aksidentin tragjik: Luftuan të shpëtojnë vëllanë e sëmurë
KT-GREEKALBTASTE sh.p.k. kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Ekonomist

KT-GREEKALBTASTE sh.p.k. kërkon të punësojë Agjent Shitjesh dhe Ekonomist

Suvenire

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 25

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 8

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 4

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 32

 PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 33

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.