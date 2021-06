Policia ndalon edhe personin e plagosur: Qëlloi me armë zjarri

Spiro Iljadhi, i cili mbeti i plagosur me armë zjarri një ditë më parë, është ndaluar nga Policia ditën e sotme.

Me një njoftim për mediat, Policia bën me dije se Iljadhi u shoqërua për shkak se ka qëlluar me armë zjarri ndaj tre autorëve të plagosjes së tij, Redjan Hadërit, i cili u arrestua ditën e sotme, dhe 2 vëllezërve Andrea Caushi 35 vjeç dhe Visi Caushi 33 vjeç.