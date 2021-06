Plagosja e 2 personave në Sarandë, arrestohet një nga autorët, në kërkim dy të tjerë

Është ndaluar një nga autorët e biznesmenit Spiro Iljadhi dhe pushuesit Mario Jani.

Në prangat e policisë ka rënë Redjan Haderi, 33 vjeç nga Tepelena.

Në këtë operacion, veç policisë së Sarandës po marrin pjesë edhe ajo e Gjirokastrës dhe e Tepelenës.

Mësohet se Haderi ka pranuar krimin para oficerëve të policisë, duke thënë se ngjarja ka ndodhur si pasojë e një konflikti të çastit.

KOMUNIKATA e POLICISË

Në vijim të veprimeve për zbardhjen e ngjarjes së ndodhur mengjesin e ditës se djeshme, në lagjen Nr.1, Sarandë, ku mbetën të plagosur me armë zjarri shtetasit S. I., dhe M. J., nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Sarandë, u bë ndalimi i shtetasit të shpallur në kërkim: R. H., 33 vjeç, i dyshuar si bashkëpuntor i shtetasve A. C., 35 vjeç dhe V. C., 33 vjeç (vëllezër) të shpallur në kërkim nga Policia.

Vijon puna intensivisht për kapjen e dy autorëve të tjerë të dyshuar të ngjarjes dhe vendosjen e tyre përpara përgjegjësisë ligjore.

Materialet iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Pare Sarandë, për veprime te mëtejshme hetimore.