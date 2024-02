Njoftim punësimi në Restorant në Bulevardin e Sarandës. Ofrohet akomodim dhe ushqimi

Restorant në Bulevardin e Sarandës ka hapur pozicione të reja pune për sezonin Prill- Tetor 2024 (disa pozicione punësim gjithëvjetor)

Chef kuzhine

Mirëmbajtës i përgjithshëm

Furnitor

Zgarist me eksperiencë

Tiganist me eksperiencë

Kuzhinier tradicionale

Shofer kategoria D

Sallatjer/e

Ndihmës/e kuzhine

Shitës/e në banak ushqimor

Picier me eksperiencë

Kamarier/e paradite dhe pasdite

Banakier/e (nxjerrës pijesh)

Pjatalarëse dhe Sanitare

Host/es me anglisht perfekt

Nd. Kamarier

Ofrohet akomodimi dhe ushqimi.

Kontakt: 0692665358