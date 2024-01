Njoftim punësimi në dyqan të ri “Take away” pranë Portit në Sarandë

Biznes i ri po hapet në afërsi të portit të qytetit dhe kërkon të punësojë punojnës, ne këto pozicione pune:

– Specialist/e brumi (Byrek, Sanduich, Pica etj)

– Ndihmëse me ose pa eksperienc

– Punojnës/e banaku

Biznesi do të ketë funksion take away. Për kushtet e punës dhe hollësi jeni të lutur të kontaktoni në këtë numër telefoni: 0696419607