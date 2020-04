Njoftim punësimi në Bougainville Bay

BOUGAINVILLE BAY Resort & SPA pjesë e kompanisë ATDG (Art and Tourism Development Group), një

nga kompanitë lider në fushën e Turizmit dhe hotelerisë, me një shtrirje të gjerë në bregdetin shqiptar.

Ju fton për të aplikuar në pozicionin e:

Magazinier/e

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 Është përgjegjës për vendosjen, sistemimin dhe administrimin e të gjitha materialeve që

ndodhen në magazinë;

 Bën inventarizimin e materialeve, dokumenton cdo lëvizje në magazinë (hyrje/dalje);

 Është përgjegjës për ruajtjen e vlerave materiale sipas kushteve teknike që kërkon cdo kategori e tyre;

 Është përgjegjës për rregullsinë dhe ligjshmërinë e plotësimit të të gjithë dokumentacionit të hyrjes (marrja në dorëzim) apo daljes (dorëzimit të materialeve) si fletëhyrje, fletëdalje, procesverbale etj;

 Njeh shumë mire vendodhjen e produkteve në magazinë dhe sasinë e mallrave të mbetura stok;

 Mban procesverbale për cdo incident, thyerje, dëmtim apo shpërdorim;

 Plotëson ditarin e magazinës për cdo lëvizje në magazinë, hyrje/dalje dokumentat dhe kartelat përkatëse;

 Të bëjë sistematikisht inventaret për të gjitha sektorët e magazines;

 Të kujdeset për mirëmbajtjen e magazines;

 Të bëjë veprimet hyrëse dhe dalëse në programin financiar të magazinës;

 Është përgjegjës të performojë detyra të tjera që i kërkohen nga eprori i drejtëpërdrejtë;

 Bën raportime ditore tek eprori i drejtëpërdrejtë;

 I aftë për të marrë përgjegjësi;

Kualifikimet dhe Aftësitë:

 Të ketë eksperiencë jo më pak se 3- vjeçare pune në këtë fushë, përbën avantazh eksperienca

në fushën e hoteleri-turizmit;

 Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi;

 Të ketë aftësi shumë të mira organizimi;

 Të ketë njohuri të mira të paketës bazë të MS Office;

 Saktësi dhe produktivitet, aftësi për të përmbushur afatet;

 Njohuri të mira në programin Alpha;

 Etikë profesionale dhe aftësi për të punuar në grup;

 Fleksibilitet me orarin e punës;

 Aplikantët duhet të jenë me vendbanim në Sarandë ose zonat përreth;

Ofrohet:

 Pagesë konkuruese

Shënim: Aplikantët duhet të jenë me vendbanim në Sarandë ose zonat përreth!

Aplikantët të dërgojnë CV në adresen e e-mailit: [email protected] ose te telefonojne ne numrin

+355686082912