Ngacmonte vajza 13-vjeçare, arrestohet 60-vjeçari nga Peshkopia dhe bari në Tepelenë

Emisioni Stop në Tv Klan denoncon rastin e një pedofili që ngacmonte seksualisht një vajzë të mitur 13-vjeçare. Ka qenë babai i vajzës i cili denoncoi në redaksinë e Stop shqetësimin që kishte.

Sipas tij, vajzës i ra një numër privat dhe 13-vjeçarja u përgjigj duke menduar se ishin të afërmit e saj nga jashtë shtetit, sikurse ndodhte shpesh që e telefonin.

Por në anën tjetër të telefonit ishte një manjak seksual. Minorenia u ndje e terrorizuar dhe informuar menjëherë prindërit. Babai telefonoi pedofilin, por ky i fundit nuk i ndaloi telefonatat dhe mesazhet me përmbajtje seksuale ndaj të miturës.

“I jam drejtuar emisionit Stop për të denoncuar rastin e një pedofili që më ka ngacmuar me telefon vajzën time 13 vjeç e gjysmë. Duke qenë se vajza vazhdon shkollën dhe është larg me furgona dhe me autobusa, jam i detyruar si prind për sigurinë e saj që të interesohem dhe isha i detyruar për t’i dhënë një telefon jashtë shkollës. Para se të hyjë vajza në shkollë, merr një telefonatë me numër privat.

Duke qenë se ishte me privat, ajo u përgjigj sepse në përgjithësi telefonatat me privat i vinin nga jashtë shtetit nga dajat e vetë. Dhe kjo e hap telefonin me dëshirë sepse mendoi po flet me dajat, dhe papritur i del një pedofil, i thotë që unë jam i interesuar për një grua, dua të martohem me ty. Dhe i thotë vajza ke ngatërruar numër se unë jam 13 vjeç e gjysmë. Dhe në këto momente vajza e mbyll telefonin sepse shokohet. Ajo dorëzon telefonin në shkollë dhe kur del nga shkolla që merr telefonin, merr një mesazh me shkrim dhe vjen dhe numri mbrapsht. Me shumë fjalë të pista ia kishte dërguar mesazhin.

Në këto momente vajza më vendos në dijeni mua. I thashë m’a dërgo numrin dhe unë e telefonoj shumë i irrituar, sepse vajza e kishte vënë në dijeni që është 13 vjeç e gjysmë dhe ai vazhdonte prapë ta telefononte, unë i irrituar e mora në telefon dhe i them: Zotëri ke ngatërruar numër, mos m’a ngacmo më vajzën, mos i bjer më atij numri se është 13 vjeç e gjysmë se do të çoj në polici. Ai m’u përgjigj pa asnjë lloj ndrojtje, më thotë po të ishte puna ashtu do ishte futur gjysma e Shqipërisë brenda.

Duke qenë se ai prapë vazhdonte të ma ngacmonte vajzën, unë po vij ta denoncoj. Shpresoj që ju ta çoni deri në fund këtë. Ta hiqni qafe jo vetëm prej meje por prej shumë njerëzve se ai mund të jetë person precedent edhe me të tjerë, jam shumë i sigurtë, nuk e njoh, nuk e di se kush është, por po arritët ta zbuloni që ai ka probleme edhe me persona të tjerë, me vajza të tjera më të mitura se vajza ime. Ai person duhet hequr nga qarkullimi”, tha babai i vajzës së mitur.

Pas këtij momenti, për të zbuluar pedofilin, emisioni Stop futi në një lojë një vajzë të infiltruar, e cila shtirej sikur ishte 13-vjeçarja e mitur.

E infiltruara e Stopit mori në posedim telefonin e të miturës dhe vazhdonte bisedat me pedofilin. Ky i fundit mendonte se fliste me 13-vjeçaren dhe nuk e kishte kuptuar që në të vërtetë po bisedonte përmes telefonit me të infiltruarën e Stop.

E infiltruara– Po si ia bëre?

Pedofili – Që pashë?

E infiltruara – Po si ia bëre, që më gjete mua? Si i re numrit tim? Si ia bëre, që e gjete?

Pedofili – Po një jetë e ka.., a shikon ça jete ka ardhë tani, o zemër?! Kapitalizëm! Kapitalizëm, do vish, se te k’to ka vajt jeta tani, duke formuar numrat, duke formuar numrat me thurje, duke të kërkuar. Kam gjetur sa të duash dhe të tjera.

E infiltruara – Sa ke njohur ti si mosha ime?

Pedofili – Sa kam njohur si moshën tënde?

E infiltruara – Sa ke njohur kshu si mosha ime? Të vogla?

Pedofili – Ah, si mosha jote, shumë. Me kta, me kta mosha ngec unë gjithmonë. Me të mëdhaja nuk më ecën fare, me moshat e mëdhaja. Kur kam qenë në Tiranë kam pas një selitse, po ishte 15-të kshu me moshë, kurse kshu në pamje, se ishte e pjekur në natyrë.

E infiltruara – Edhe ke shkuar me atë? Vinte ajo me ty?

Pedofili – Si s’vinte?! 6 muaj moj zëmra, ajo flinte me mua një herë në dy-tre netë, flinte me mua gjithë natën. Bëshim nga 4-5 herë seks në natë, u shkulshim, u shkulshim. Ajo, qejfet janë të pafundshme zemër, dëshirat janë të pafundshme, eksperiencat janë të pafundshme. Edhe ti të bashkohesh (nuk kuptohet) mendohet ke kohë, enciklopedi të atyre gjërave edhe t’u futa, të ngacmova, të pickova me sa ashu…,po ti s’u fute.

E infiltruara – Po mirë ç’..

Pedofili – Je e kufizuar nga të gjitha gjërat, të vjen dhe zor, a ku di unë. A je shume natyrale zemër, je e thjeshtë nji, je shumë natyrale dhe je seksi kshu në brendësi. Po e treta, je dhe me forma, me ashtu, me vithe të mëdhaja, që unë vdes për femra me vithe të mëdhaja. I ke, i ke të gjitha gjërat plotësuese, ato qysh shijoj unë. Me ty eksitohet zëni, me të marrë ditë-natë me ty eksitohem.

Në një tjetër bisedë telefonike me pedofilin, fjalori i këtij të fundit është tepër vulgar, duke menduar se po flet me një vajzë 13-vjeçare.

E infiltruara – Ti më shkruan ato mesazhe, që unë s’i marr vesh fare. A e di, që jam e vogël?

Pedofili – Të vogël po, po je me mëndje të madhe.

E infiltruara – Po mirë mo, ti kur e shef, që unë s’të përgjigjem, nuk të shkruaj, e gjen telefonin fikur, do të thotë, që ka diçka.

Pedofili – Ku je tani? Te shpija? Vetëm je?

E infiltruara – Aiii…fillove prapë me kto muhabete ti?

Pedofili – A je ulur, a shtrirë? Po mbathjet, ça ngjyre i ke mbathjet? Ah.. Eh, të hëngsha p****! Ohhh..,të q*** p***! Ooohh…, o zemër! Ça pozicioni e do të *** ti o zemër? Me këmbë të ngritura, apo gjysëm të ngritura, apo komplet të ngritura? Të fusi k*** te p***! Të hëngsha p***! Oohhhhh… Ti sa herë e ke qejf të q***? Për çdo natë për shembull? Dy, a tre, a katër? Sa? Oh, zemër…! /tvklan.al

VIDEO youtube https://youtu.be/cXcHUEe_RbQ?t=663