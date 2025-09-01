Markata DON PESHK kërkon të punësojë Pjatalarëse. Punësim gjithëvjetor
Markata DON PESHK në lagjen nr. 4, Sarandë, ofron mundësi punësimi vjetor për:
✅ Pjatalarës/e
Për pagën dhe kushtet e punës, kontaktoni në 069 769 4456
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Për përmbajtjen është përgjegjës punëdhënësi.
