Markata DON PESHK kërkon të punësojë Pjatalarëse. Punësim gjithëvjetor

01/09/2519:10

Markata DON PESHK në lagjen nr. 4, Sarandë, ofron mundësi punësimi vjetor për:

 

Pjatalarës/e

 

Për pagën dhe kushtet e punës, kontaktoni në 069 769 4456

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Për përmbajtjen është përgjegjës punëdhënësi.

 

