Heroizëm pa kufij: Ledian Goga u fut në lumë për të shpëtuar dy fëmijë nga mbytja, Greqia i jep shtetësi nderi

Një akt trimërie dhe humanizmi ka prekur thellë opinionin publik në Greqi dhe Shqipëri. Ledian Goga, një emigrant shqiptar nga Berati, është hedhur pa menduar dy herë në ujërat e rrëmbyeshëm të lumit Arakhtos për të shpëtuar jetën e dy fëmijëve grekë që rrezikonin të mbyteshin. Për këtë vepër të jashtëzakonshme, autoritetet greke kanë vendosur ta nderojnë me shtetësinë greke.

Ngjarja ndodhi në qytetin e Artës, ku Ledian Goga – i njohur me përkëdheli si “Leo” nga banorët e zonës – po qëndronte në një kafene. Papritur, një djalë i ri hyri me motor dhe bërtiste se dy fëmijë ishin në rrezik në lumë. Leo reagoi menjëherë: u nis me makinë drejt vendit të ngjarjes, përshkoi një terren të vështirë, u fut në një varkë dhe më pas në ujë.

Pas dy përpjekjesh pa sukses, në të tretën ai arriti të nxjerrë nga uji një nga fëmijët, i cili ishte i palëvizshëm dhe në gjendje të rënduar. Pak më pas, edhe fëmija tjetër u shpëtua.

“Ishte në moshën e vajzës sime. Nuk kishte rëndësi kush ishte, nga vinte apo çfarë besimi kishte. Ishte fëmijë,” u shpreh Lediani për mediat greke, me zë të dridhur nga emocionet.

Pas aktit heroik, Lediani shfaqi probleme me frymëmarrjen dhe një kollë të fortë. Ai u paraqit tek një mjek privat, i cili rekomandoi ekzaminime të mëtejshme. Ministri grek i Shëndetësisë, Adonis Georgiadis, ndërhyri personalisht duke urdhëruar dërgimin e tij me ambulancë në spitalin e Artës, ku ai po trajtohet aktualisht. Sipas mjekëve, gjendja e tij është e qëndrueshme dhe jashtë rrezikut.

Përveç vlerësimeve publike, qeveria greke ka vendosur t’i japë Ledian Gogës shtetësinë greke në shenjë mirënjohjeje për guximin dhe ndjeshmërinë njerëzore që tregoi.

Prej 24 vitesh në Greqi, Lediani ka ndërtuar një jetë të thjeshtë dhe të ndershme në Arta, ku jeton me bashkëshorten dhe dy fëmijët e tij. Ai kurrë nuk ka kërkuar vëmendje apo shpërblim – thjesht veproi si një baba, si një njeri.

“Uroj vetëm që ata fëmijë të jetojnë dhe të kenë një jetë të gjatë,” tha ai me përulësi.

Në një botë ku shpesh mbizotërojnë ndarjet, akti i Ledian Goga na kujton se njerëzimi është më i fuqishëm se çdo kufi.

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb