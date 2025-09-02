logo
Kompania Gjoni zgjeron aktivitetin dhe kërkon staf në Sarandë

02/09/2514:17

Kompania Gjoni kërkon staf në Sarandë!

Kompania Gjoni operon në tregun e materialeve të instalimeve hidraulike, elektrike, paneleve diellore, hidrosanitare dhe materialeve teknike. Me eksperiencë dhe profesionalizëm, kompania ofron produkte cilësore dhe shërbim korrekt për klientët e saj. Për të zgjeruar aktivitetin, po kërkon të punësojë staf të ri.

 

👉 Pozicionet e lira:

 

Punonjës Magazine (preferohet me njohuri në instalime elektrike ose hidraulike)

Shofer / Punonjës (me patentë kategoria B ose C – fugon)

Punonjës/e Arkë / Ekonomist (preferohet të ketë njohuri në Finance 5 dhe programe të tjera fiskalizimi)

 

Çfarë ofrohet:

 

Kushte shumë të mira pune

Pagesë e kënaqshme

Kontratë e plotë pune

 

📍 Adresa: Rr. Peshkatari, Sarandë

 

Dyqan materiale hidraulike & elektrike në Sarandë - Gjoni

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

