Kompania Gjoni zgjeron aktivitetin dhe kërkon staf në Sarandë
Kompania Gjoni kërkon staf në Sarandë!
Kompania Gjoni operon në tregun e materialeve të instalimeve hidraulike, elektrike, paneleve diellore, hidrosanitare dhe materialeve teknike. Me eksperiencë dhe profesionalizëm, kompania ofron produkte cilësore dhe shërbim korrekt për klientët e saj. Për të zgjeruar aktivitetin, po kërkon të punësojë staf të ri.
👉 Pozicionet e lira:
Punonjës Magazine (preferohet me njohuri në instalime elektrike ose hidraulike)
Shofer / Punonjës (me patentë kategoria B ose C – fugon)
Punonjës/e Arkë / Ekonomist (preferohet të ketë njohuri në Finance 5 dhe programe të tjera fiskalizimi)
✅ Çfarë ofrohet:
Kushte shumë të mira pune
Pagesë e kënaqshme
Kontratë e plotë pune
📍 Adresa: Rr. Peshkatari, Sarandë
ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
