logo
0
Rezervime Suvenire

Kërkohet një kujdestare për një grua të moshuar në Sarandë

02/10/2511:30

Shperndaje:

Kërkohet një kujdestare për një grua të moshuar.

📍 Vendndodhja: Në qendër të qytetit Sarandë

Për më shumë informacion dhe aplikim, kontaktoni në 0696570925

 

Njoftim pune për: 1 - Punonjëse pastrimi dhe mirëmbajtje (sanitare) për hotel Ari në Shëtitoren e Sarandës. 2 - Person kujdestar për kujdes gjatë orëve të natës për një të moshuar në lagjen nr. 4, Kodër Sarandë. Për info & aplikim kontaktoni: 069 271 9975 ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

ℹ️ Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.

 

Website Saranda Web

Facebook Saranda Web

Instagram saranda.web

Youtube sarandaweb

Tiktok saranda.web

Pinterest sarandaweb

in sarandaweb

Ndajeni me miqte:

Postimet e fundit

Avenue Hotel &#038; Suites kërkon Recepsionist/e dhe Kamarier/e. Ofrohet akomodim

Avenue Hotel & Suites kërkon Recepsionist/e dhe Kamarier/e. Ofrohet akomodim
Kërkohet një kujdestare për një grua të moshuar në Sarandë

Kërkohet një kujdestare për një grua të moshuar në Sarandë
Liam&#8217;s Bar &#038; Snacks kërkon Kamarier/e me ose pa Eksperiencë. Punësim vjetor

Liam’s Bar & Snacks kërkon Kamarier/e me ose pa Eksperiencë. Punësim vjetor
Palestra Silhouette Sports Center kërkon Recepsioniste. Punësim vjetor full &#038; part time

Palestra Silhouette Sports Center kërkon Recepsioniste. Punësim vjetor full & part time
Ankesa e qytetarëve në Delvinë: Vonesa në shpërndarjen e pagesave për invalidët

Ankesa e qytetarëve në Delvinë: Vonesa në shpërndarjen e pagesave për invalidët
Kompania KADIU kërkon Përfaqësues Shitjesh në Sarandë

Kompania KADIU kërkon Përfaqësues Shitjesh në Sarandë

Suvenire

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

PUNIME ARTIZANE BUTRINT PJETER PERKEQI 28

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 14

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 15

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 27

 PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

PUNIME ARTIZANE ME MOTIVE NGA BUTRINTI, PJETER PERKEQI 7

Saranda Web Apartments and Hotels
Lajme Aktualitet Policia Politikë Sport Qytetari Raporton
Histori Dokumentar Dosier Arkeologjia Destinacione
Rezervime Hotele Apartamente Dhoma
Njoftime Njoftime Blej Qera Shitje Vende pune
Sarandaweb Kontakt Rreth SarandaWEB Kushtet e shërbimit Politikat e Cookies Termat dhe Kushtet e blerjes

©SARANDAWEB - 2024 • Ndalohet riprodhimi i paautorizuar i përmbajtjes së kësaj faqeje.