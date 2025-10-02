Kërkohet një kujdestare për një grua të moshuar në Sarandë
Kërkohet një kujdestare për një grua të moshuar.
📍 Vendndodhja: Në qendër të qytetit Sarandë
Për më shumë informacion dhe aplikim, kontaktoni në 0696570925
Ky është një postim informues nga Saranda Web. Përgjegjës për përmbajtjen është punëdhënësi.
